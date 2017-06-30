بدأت "انستغرام" باختبار واجهة عربية لتطبيقها على نظام تشغيل "آندرويد"، بعد سنوات من دعم التطبيق لعدة لغات ماعدى العربية.

وبحسب موقع "عالم التقنية"، فإن الواجهة الجديدة متوفرة في أحدث نسخة تجريبية من التطبيق، والتي توفر ترجمة وتعريب جيد نسبياً، لكن ينقصها المحاذاة إلى اليمين.

ومن المتوقع أن تعلن "انستغرام" عن الواجهة العربية رسمياً في تحديث التطبيق لاحقاً، وتتيحه لجميع المستخدمين على مختلف أنظمة التشغيل.