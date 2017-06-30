أطلقت "غوغل" حلة جديدة لخدمة الأخبار، ولجميع المستخدمين، لتسهيل الوصول إلى آخر الأخبار من مصادر موثوقة.

وبحسب وسائل إعلامة، فإن "غوغل" وفرت قائمة جانبية للمستخدمين للوصول إلى آخر الأخبار أو إلى تصنيفات أُخرى على غرار أخبار الرياضة أو الصحّة بكل سهولة.

ويوفر شريط تبويبات في الأعلى استعراض آخر الأخبار Headlines، إضافة إلى الأخبار المحليّة Local، وأخبار من اهتمامات المستخدم For You.

وتعرض "غوغل" الأخبار بالشكل الجديد كل خبر أو عنصر في بطاقة منفصلة تمامًا للتركيز عليها دونًا عن غيرها.

ويمكن للمستخدم تحديد موقعه الجغرافي للحصول على آخر الأخبار من خلال تبويب الأخبار المحليّة، أما تبويب اهتمامات المستخدم فهو قابل للتخصيص للوصول إلى أخبار فريق محدد، أو رياضة، أو حتى شركة معينة.

وسيظهر عنوان الخبر ومصدره بشكل واضح ضمن البطاقة، مع وجود قسم لعرض نفس الخبر من مصادر ثانية ذات مصداقية عالية للوصول إلى الأخبار عن طريق أكثر من مصدر بعيدًا عن الانحياز.

وهناك قسم خاص بالأخبار الموثوقة Fact Check التي تم التأكّد من صحّة البيانات والحقائق المذكورة بداخلها، وذلك للتخلّص من الأخبار الكاذبة.

وطورت "غوغل" خوارزميات الأخبار للبحث عن مقاطع فيديو مُتعلّقة بالخبر لعرضها كنوع من تعزيز تجربة الاستخدام.