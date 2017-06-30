أطلقت "ياهو" واجهات جديدة لخدمة البريد الالكتروني الخاص بها، مع التصاميم العصرية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن التصميم الجديد، عمل على زيادة المسافة بين العناصر لتكون ظاهرة للجميع دون تكديس، وأتاحت أدوات تسمح بتغيير لون الواجهات حسب الرغبة.

وأتاحت "ياهو" أدوات لتغيير لون العناصر حسب الوقت خلال اليوم لإراحة العيون أثناء قراءة النصوص، وطوّرت خاصية البحث ليصبح المستخدم قادر على البحث عن الأشخاص وعن بعض الكلمات الدلالية في نفس الوقت.

كما أضافت "ياهو" إلى القائمة الجانبية خيار للصور والمستندات Documents & Photos للوصول إلى المرفقات المُرسلة بسرعة كبيرة.

ويمكن لفاقدي حاسة السمع أو البصر استخدام الخدمة دون أي مشاكل من خلال أدوات لتكبير النصوص أو لقراءة الظاهر على الشاشة بشكل آني.

واستحوذت شركة "فيرايزون" على "ياهو" رسميًا في 13 حزيران 2017. كما استقالت رئيسة الشركة التنفيذية ماريسا مايرMarissa Mayer فور إتمام الصفقة.