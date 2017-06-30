كشفت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، يوم الجمعة، إن حوالي نصف مليون نازح سوري عادوا إلى ديارهم هذا العام، معظمهم من الداخل.

وذكرت وكالة (رويترز) إن المفوضية قالت ان 440 ألف نازح من الداخل عادوا، بينما عاد أكثر من 31 ألفا من دول الجوار.

وأضافت المفوضية أن معظمهم عادوا إلى حلب وحماة وحمص ودمشق بدافع من قناعتهم بحدوث تحسن أمني في أجزاء من البلاد.

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهسيتش في إفادة صحفية في جنيف "هذا اتجاه مهم وهذا عدد كبير".

وتابع ماهسيتش "معظم هؤلاء يعودون لتفقد ممتلكاتهم ولمعرفة أخبار ذويهم... لديهم تصوراتهم عن الوضع الأمني وعن تحسن حقيقي أو متصور في المناطق التي يعودون إليها".

يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار تجاوز 5 مليون لاجئ العدد الأكبر منهم في تركيا، في حين أسفرت الحرب المستمرة لسنة سابعة على التوالي عن نزوح حوالي 5.6 مليون سوري داخل البلاد، الى جانب أكثر من مليون مهاجر ولاجئ لجؤوا الى الاتحاد الأوروبي ، قادمين بحرا من تركيا إلى اليونان.

سيريانيوز