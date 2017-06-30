سمحت ألمانيا، يوم الجمعة، للمثليين بالزواج وتبني الأطفال، بعدما أقر البرلمان مشروع قانون يتيح ذلك.

وقالت وسائل إعلام، إن 393 نائباً ألمانياً صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 226 آخرين، بينما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.

وجاء إقرار القانون، بعدما غيرت المستشارة الألمانية موقفها مؤخراً من القضية، داعية أعضاء حزبها للتصويت بحرية دون ضرورة الخضوع لموقف الحزب العام.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها شخصيا لا تزال تعارض شرعنة الزواج بين المثليين، لكنها أعربت عن أملها في أن يؤدي إقرار المشروع بهذا الشأن إلى تعزيز السلام الاجتماعي في ألمانيا.

وبإقرار القانون، أصبحت ألمانيا الدولة الأوروبية الـ 14 التي تسمح بزواج المثليين بعد فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وآيسلندا.

وتسمح كل من كندا والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وكولومبيا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وبعض ولايات المكسيك، بعقد زواج المثليين في أراضيها.

سيريانيوز