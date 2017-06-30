أصيب 7 جنود من الجيش اللبناني، يوم الجمعة، اثر قيام انتحاريين على تفجير أنفسهم خلال عمليات تفتيش الجيش لمخيم النور والقارية للنازحين السوريين في عرسال.

وقالت (الوكالة الوطنية للأنباء) ان انتحارياً أقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة، ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة.

وتابعت الوكالة إن 3 انتحاريين آخرين أقدموا على تفجير أنفسهم دون وقوع إصابات، فضلاً عن تفجير عبوة ناسفة، مضيفة ان الجيش ضبط 4 عبوات ناسفة معدة للتفجير حيث عمل الخبراء على تفجيرها في مكانها

وفي مخيم القارية، ذكرت الوكالة ان أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما أقدم إرهابي آخر على رمي قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ما أدى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح طفيفة.

وبينت الوكالة ان وحدات الجيش تستمر بعمليات الدهم والتفتيش بحثا عن وجود إرهابيين آخرين وأسلحة ومتفجرات.

وكان الجيش اللبناني كثف في الشهور القليلة الماضية مداهماته للمخيمات المؤقتة التي شيدت على مشارف البلدة، حيث يعيش عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين فروا من العنف في بلادهم في ظروف قاسية.

وداهم المتشددون عرسال لفترة وجيزة عام 2014 حينما نشبت معركة قتل فيها العشرات ومثلت واحدة من أخطر تداعيات الصراع السوري على لبنان.

سيريانيوز