لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون، يوم الخميس، جراء قصف نفذته طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدف بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر أهلية قولهاً إن 8 أشخاص قتلوا، واصيب آخرون، جراء غارات جوية لطائرات التحالف الدولي في بلدة الصور بالريف الشمالي لدير الزور.

وكان عشرات القتلى سقطوا بقصف جوي للتحالف على قريتي الدبلان والميادين في ريف دير الزور الشرقي، خلال اليومين الماضيين.

وكان الجيش الأمريكي أقر بأن 484 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف

سيريانيوز