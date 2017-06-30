قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، إن النظام السوري لم يتخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن "الوقائع تعكس.. سجل استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية. سوريا تواصل عدم تنفيذ التزاماتها القانونية في إطار اتفاقية حظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وبشأن التخلص منها، وكذلك في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2118 بسبب مواصلة استخدام الأسلحة لكيماوية، وعدم قدرتها على تدمير كامل برنامجها للأسلحة الكيماوية".

ووفق البيان، فإن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي أظهر استخدام غاز السارين في هجوم على خان شيخون بريف ادلب، سيرسل لتنظر فيه الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيماوي، الخاصة بالتحقيق في كيماوي سوريا، وذلك "لتحديد من يتحمل المسؤولية عما وقع في خان سيخون".

وتزامن بيان واشنطن، مع تقرير صادر عن فريق لتقصي الحقائق نقلاً عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال إنه تم استخدام غاز السارين في بلدة خان شيخون بريف ادلب نيسان الماضي.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر نويرت بأن "الرئيس السوري بشار الأسد لم يتخلص من كامل الترسانة الكيماوية التي كانت تمتلكها دمشق".

وكان تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا، جرى تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفقا للاتفاق الروسي الأمريكي عام 2013.

سيريانيوز