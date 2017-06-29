أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الى التحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغورك، ، زار سوريا خلال يومي 28-29 من الجاري لبحث سير محاربة "داعش" مع "الشركاء المحليين".







وقالت الوزارة في بيان صدر عنها بهذا الصدد اليوم الخميس ان "المبعوث الخاص للرئيس إلى التحالف الدولي المناهض لتنظيم لداعش، بريت ماكغورك، قام بزيارة إلى سوريا يومي 28 و29 حزيران لعقد مشاورات مع الشركاء المحليين حول القضايا المتعلقة بالحملة ضد التنظيم", مشيرة الى أن "المسؤول الأمريكي تفقد الأوضاع في بعض المناطق، التي تم تحريرها مؤخرا من قبضة "داعش"، بما في ذلك الريف الشمالي لمدينة الرقة ومدينة الطبقة والسد الموجود بالقرب منها.







ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن ماكغورك أجرى لقاء مع اعضاء "مجلس الرقة المدني", مشددة على أن من "بالغ الأهمية أن تتحمل الجهات المحلية المسؤولية عن الأمن والإدارة في الرقة بعد تحريرها, أن الولايات المتحدة تعمل مع عدد كبير من المؤسسات المحلية لتحقيق هذا الهدف.



كما تطرق ماكغورك خلال لقاءاته إلى قضية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى "المناطق المحررة", بحسب الخارجية الامريكية.



وضيقت قوات "سوريا الديمقراطية" الخناق على مدينة الرقة معقل تنظيم (داعش), بالتزامن مع معارك بين المقاتلين الاكراد و التنظيم.



وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" الشهر الجاري هجومها على مدينة الرقة, بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", وحققت تقدما حيث استعادت أحياء فيها, كما تمكنت من الوصول إلى أسوار المدينة القديمة.







سيريانيوز