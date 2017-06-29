المانيا بطلة العالم تسحق المكسيك برباعية وتواجه تشيلي بنهائي كأس القارات اخبار الرياضة شارك

لحقت المانيا بطلة العالم بتشيلي الى المباراة النهائية لكأس القارات في كرة القدم بفوزها المكسيك بطلة الكونكاكاف 4-1 يوم الخميس في سوتشي في الدور نصف النهائي.

وسجل ليون غوريتسكا (6 و8) وتيمو فيرنر (59) وأمين يونس (90+1) اهداف المانيا، وماركو فابيان (89) هدف المكسيك.



وكانت تشيلي بطلة اميركا الجنوبية بلغت النهائي امس الاربعاء بفوزها على البرتغال 3-صفر بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي صفر-صفر).



والتقت المانيا مع تشيلي في دور المجموعات وتعادلتا 1-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها المانيا المباراة النهائية لكأس القارات، وكانت افضل نتيجة لها المركز الثالث عام 2005 على ارضها عندما تغلبت على المكسيك.



وتقام المباراة النهائية الاحد المقبل في سان بطرسبورغ، فيما تلعب المكسيك مع البرتغال على المركز الثالث في اليوم ذاته في موسكو.



وكانت المكسيك والبرتغال التقتا في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى وتعادلتا 2-2. سيريانيوز 2017-06-29 23:08:47 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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