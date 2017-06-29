بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف اول ربع نهائي دورة ايستبورن الانكليزية الدولية لكرة المضرب في أول مشاركة له بعد فوزه الخميس على الأميركي دونالد يونغ 6-2 و7-6 (11-9).

وهي أول مشاركة لدجوكوفيتش منذ سبع سنوات في الأسبوع الأخير الذي يسبق انطلاق بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى.



وأنقذ الصربي (30 عاما) كرتين لحسم المجموعة ليونغ في المجموعة الثانية، وجره إلى شوط فاصل طويل أنهاه في مصلحته.



ويشارك دجوكوفيتش الرابع عالمياً ببطاقة دعوة في الدورة، وهو صاحب ثاني أعلى تصنيف يشارك بها بعد اللاعب التشيلي مارتشيلو ريوس عام 1998.



وبات دجوكوفيتش أول لاعب يتأهل إلى نصف النهائي، وهو سيقابل في دور الأربعة الروسي دانييل مدفيديف الذي تغلب على الأميركي ستيف جونسون الرابع وحامل اللقب 6-3 و2-6 و6-3.



وكان جونسون فاز في نهائي العام الماضي على الأوروغوياني بابلو كويفاس 7-6 (7-5) و7-5.



وفاز الفرنسي مونفيس على الأسترالي برنارد توميتش 7-6 (7-4) و6-صفر، وضرب موعداً مع مواطنه ريشار غاسكيه السابع الذي هزم الجنوب أفريقي كيفن اندرسون 6-4 و6-4.



ولدى السيدات، تأهلت الألمانية انجيليك كيربر والرومانية سيمونا هاليب والتشيكية كارولينا بيلسكوفا المصنفات أولى وثانية وثالثة على التوالي إلى ربع النهائي.



في الدور الثالث، تغلبت كيربر على الاسبانية لارا اروابارينا 6-2 و6-1، وهاليب بصعوبة بالغة على البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا 6-7 (6-8) و7-6 (7-4) و7-5، وبليسكوفا على الصينية شواي بينغ 7-6 (7-3) و6-4.



وفي ربع النهائي، تلتقي كيربر مع البريطانية جوانا كونتا الخامسة الفائزة على اللاتفية يلينا اوستابنكو العاشرة وبطلة رولان غاروس 7-5 و3-6 و6-4، في حين تلعب هاليب مع الدنماركية كارولين فوزنياكي السادسة الفائزة على الروسية ايلينا فيسنينا الثانية عشرة 6-1 و6-2، وبليسكوفا مع الروسية سفتلانا كوزنتسوفا السابعة التي تغلبت على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش التاسعة 6-4 و2-6 و6-3.



وسقطت الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا الرابعة عشرة أمام البريطانية هيذر واطسون 4-6 و3-6.



وخرجت البولندية انييسشكا رادفانسكا المصنفة ثامنة من الدور الثاني بخسارتها أمام الأميركية لاورين ديفيس 6-7 (1-7) و1-6.