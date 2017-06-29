أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع ونظيره الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى على هامش قمة مجموعة العشرين في ألمانيا الأسبوع المقبل.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، هيربرت ماكماستر، في مؤتمر صحفي ، إن "اللقاء سيعقد".

وأوضح ماكماستر أن "جدول الأعمال لم يتم تحديده بعد"، لافتاً إلى ان "المحادثات ستتطرق إلى ما يريد بحثه رئيسنا".

ومن المتوقع أن تجري هذه القمة خلال يومي 7 و8 من شهر تموز المقبل.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "الزعيمين سيلتقيان بشكل أو بآخر على هامش القمة" المذكورة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن، في وقت سابق، أن موسكو تتوقع عقد لقاء بين بوتين وترامب في هامبورغ، موضحا أن المحادثات ستركز على "تطبيع الحوار" بين روسيا والولايات المتحدة.

يشار إلى أن اللقاء المنتظر بين الزعيمين، هو الأول منذ تولي ترامب منصبه في رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني الماضي.

سيريانيوز