قال وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان يوم الخميس، إنها بلاده ترى فرصة لإنهاء الصراع في سوريا من خلال حوار مع روسيا التي تقبلت فكرة عدم وجود حل عسكري للأزمة.

وقال لو دريان الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق فرانسوا أولوند في مقابلة لصحيفة (لوموند) الفرنسية، "لا أستطيع أن أذكر أي تفاصيل، لكني أعتقد أن هناك فرصة سانحة في الوقت الحاضر، وأعتقد أن الروس، شأنهم شأن الجميع، يدركون أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع".

وأضاف "يجب أن نكون قادرين على تحقيق الهدف بطرق جديدة تشمل وضع مبادئ متينة تبدو لا خلاف عليها، وعدم وضع شروط مسبقة بلاغية، ولكن من خلال خلق جسور جديدة بين مختلف الجهات الفاعلة".

ولم يوضح لو دريان ما هي تلك المبادئ أو ما هي الحوافز التي ستقدمها روسيا.

وكانت فرنسا طالبت بحل النزاع من خلال عملية انتقال سياسي ذات مصداقية تقوم على قرارات مجلس الأمن الدولي التي جرى التفاوض حولها بين الأطراف المتحاربة بوساطة الأمم المتحدة في جنيف.

ونوه لو دريان إلى أن الأولوية بالنسبة لفرنسا هي إضعاف التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وذلك دون الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن أو إلى محادثات جنيف.

ودعا الوزير إلى الحصول على دعم دبلوماسي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والجهات الفاعلة الإقليمية.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط", كشفت منتصف شهر حزيران الجاري، نقلاَ عن مصادر فرنسية رسمية, ان باريس تستعد لطرح مبادرة سياسية – دبلوماسية، بشأن الحرب في سوريا, وسط اتصالات مكثفة تجريها مع المجتمع الدولي.

وأشارت المصادر الى أن المبادرة الفرنسية بحاجة إلى "إنضاج ", وصدورها مربوط إلى حد كبير بالوضع الدولي وخصوصا بـ"القدرة على إيجاد واقع دولي جديد يتبين من خلاله للطرفين الروسي والإيراني أن استمرارهما في السياسة التي يتبعانها في سوريا سيكون أكثر كلفة لهما من قبول السير بحل سياسي حقيقي".