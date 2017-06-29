أحالت السلطات اللبنانية يوم الخميس، السوري خالد حسين الدياب إلى القضاء، بتهمة الارتباط بتنظيم "جبهة النصرة".

وذكرت الوكالة (الوطينة) اللبنانية للاعلام، أن مديرية المخابرات اللبنانية احالت على القضاء المختص، السوري خالد حسين الدياب، لارتباطه بتنظيم "جبهة النصرة" ومشاركته ضمن صفوف هذا التنظيم في الاعتداء على وحدات الجيش خلال أحداث عرسال.

وكان القضاء العسكري اللبناني أصدر قرارا 24 من شهر حزيران الجاري، باتهام مواطنا سوريا متورط بالانتماء لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بهدف القيام باعمال "ارهابية" في عرسال.

يشار الى أن القضاء اللبناني اصدر مؤخرا عدة قرارات اتهامية بحق سوريين بتهم مختلفة كالقتل والسرقة وحيازة السلاح والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.