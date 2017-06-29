أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الخميس، انتهاء "دولة الخلافة" (داعش) في العراق، عقب السيطرة على جامع النوري الكبيرة في الموصل.

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء عن العبادي قوله "تفجير الدواعش لجامع النوري ومنارة الحدباء وإعادته اليوم إلى حضن الوطن إعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية".

وتابع "سنبقى نلاحق الدواعش بين قتل وأسر حتى آخر داعشي في العراق".

وبدوره قال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول إن ما تبقى من مناطق الموصل القديمة الخاضعة لسيطرة "داعش" أصبحت ساقطة عسكرياً بعد تحرير القوات العراقية منطقة جامع النوري والسرجخانة ومحاصرة التنظيم من جميع الاتجاهات.

وكان التنظيم المتطرف قد سيطر على الموصل قبل نحو ثلاثة أعوام، لكن القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي استطاعت تحرير كل المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم.

وبدأت القوات العراقية في تشرين الأول 2016 عملية "قادمون يا نينوى" لتحرير الجانب الأيسر من الموصل، قبل أن تبدأ في تحرير الجانب الأيمن في شباط 2017.

ودارت المعارك مؤخرا في المدينة القديمة قبل أن تتمكن القوات العراقية من السيطرة على جامع النوري الكبير الذي يكتسب أهمية رمزية بسبب إعلان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي منه خلافته المزعومة في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات.

سيريانيوز