أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الخميس, ان الاطراف المشاركة في لقاء استانا المقبل تعتزم استصدار وثيقة حول مجموعة عمل لتحرير الأسرى والرهائن.

واوضحت الوزارة, في بيان, نشرته وسائل اعلام, ان طالدول الضامنة تعتزم استصدار وثيقة حول مجموعة عمل لتحرير الأسرى/الرهائن، والمعتقلين وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين".

واشار البيان الى أن "الدول الضامنة ستعقد اجتماعا لمجموعة العمل المشتركة يوم 3 تموز، قبيل انطلاق لقاء أستانا".

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وأضاف البيان "وفقا للمعلومات المقدمة من الدول الضامنة، خلال اللقاء الدولي الخامس حول سوريا…سيستمر العمل على تنفيذ بنود مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا".

وأرسلت وزارة الخارجية الكازاخستانية, في وقت سابق من الشهر الجاري, دعوات لأطراف الصراع في سوريا، وإلى الدول الضامنة والمراقبين لحضور اجتماع استانا بشأن الأزمة السورية والمقرر في 4 و5 تموز القادم.

وعقدت 4 جولات من مفاوضات استانا آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .