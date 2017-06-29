وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, يوم الأربعاء, تهديد البيت الأبيض للرئيس بشار الأسد حول احتمالية شن هجوم كيماوي جديد في سوريا, بأنه "جدي".

ونقلت وكالت أنباء عن غوتيريش قوله للصحفيين, قبيل لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون في مقر المنظمة الأممية في نيويورك, "أعتبرها تحذيرات جدية للغاية، واعتقد أنه من المفيد الإصغاء إليها".

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واتهم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، النظام السوري بالتخطيط لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية، وحذر الرئيس بشار الأسد بأنه سيدفع "ثمنا باهظا" هو وجيشه إذا نفذ هجوما من هذا النوع.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية امتنعت من الكشف عن "الأدلة" التي تثبت قيام النظام السوري بالتحضير لاستعمال أسلحة كيميائية, مبينة ان ذلك من اختصاص الاستخبارات.

يشار الى ان روسيا وايران عارضتا التهديدات الأمريكية, محذرتان من شن هجمات امريكية احادية الجانب على القوات السورية, في حين أبدت فرنسا وبريطانيا دعمهما للتحرك الامريكي المحتمل بسوريا.