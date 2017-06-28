سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الأربعاء, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عشرات الضحايا سقطوا جراء قصف بالقنابل العنقودية من التحالف على مدينة دبلان في ريف دير الزور.

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من جهتها, تحدثت وكالة (سانا), نقلا عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة قولها ان "طائرات تابعة “للتحالف الدولي” نفذت غارات جوية على منازل المدنيين في قرية الدبلان في ناحية العشارة بمنطقة الميادين أسفرت عن مقتل أكثر من 40 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء فضلا عن عشرات الجرحى ووقوع دمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم”.

ولفتت المصادر إلى أن "القرية شهدت نزوحا جماعيا صباح اليوم في جو من الخوف والذعر باتجاه البادية هربا من ضربات طيران “التحالف الامريكي” تاركين منازلهم ومواشيهم وأرزاقهم".

وجاء ذلك عقب يومين على سقوط عشرات القتلى, جراء ضربات شنها طيران التحالف الدولي, استهدفت سجنا تابعا لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الميادين بدير الزور.

وقتل 484 مدنيا على الأقل في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014, بحسب الجيش الأمريكي

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف