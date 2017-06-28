سيريانيوز :: سقوط جرحى بقذائف على مدينة حلب

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذيفتين صاروخيتين سقطتا على منطقة حلب الجديدة في مدينة حلب, ما اسفر عن سقوط مصابين.

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من جهتها, نقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله ان “المجموعات الإرهابية المسلحة أطلقت 4 قذائف صاروخية على حيي حلب الجديدة والزهراء , ما تسبب بإصابة شخص بجروح وإلحاق أضرار مادية بمبنى القصر العدلي ومنازل المواطنين”.

وكان حي الفرقان بمدينة حلب تعرض منذ 4 ايام لقذيفة صاروخية , ما تسبب بإصابة 20 شخصاً ووقوع أضرار مادية.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

سيريانيوز

2017-06-28 23:32:44