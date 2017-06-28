صنف البريطاني أندي موراي في المركز الأول لأول مرة في بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق الأسبوع المقبل وتستمر حتى 16 تموز.

ولن يواجه موراي (30 عاما) المصنف الأول في العالم في مشوار الدفاع عن لقبه أيا من اللاعبين "الأربعة الكبار" قبل نصف النهائي بموجب القرعة التي سحبت الأربعاء.

والأربعة الكبار هم إضافة إليه الصربي نوفاك دجوكوفيتش (3 ألقاب في ويمبلدون) والسويسري روجيه فيدرر (7 ألقاب، رقم قياسي) والإسباني رافاييل نادال (لقبان)، وهم صنفوا في المراكز الأربعة الأولى على التوالي، بينما يحتل نادال المركز الثاني في التصنيف العالمي بعد إحراز اللقب العاشر في رولان غاروس الفرنسية، أمام فيدرر ودجوكوفيتش.

ولا يعتبر موراي في أحسن حالاته، وقد فقد لقبه في دورة كوينز الإنكليزية الأسبوع الماضي بخسارته بشكل مفاجئ في الدور الأول أمام الأسترالي جوردان طومسون المصنف 90 عالميا.

وانسحب موراي أمس بسبب إصابة طفيفة من مباراة استعراضية في إطار استعداداته لويمبلدون حيث كان مقررا أن يلتقي مع الفرنسي لوكاس بوي في نادي هارلينغهام، علما بأن هناك مباراة استعراضية أخرى له الجمعة لم يتحدد طرفها الثاني بعد.

وتراجع مستوى موراي، المتوج بثلاثة ألقاب كبيرة في ويمبلدون عامي 2013 و2016 وفلاشينغ ميدوز الأميركية 2012، بشكل لافت منذ بداية الموسم الحالي.

ولدى السيدات، لن تدافع الأميركية سيرينا وليامس عن اللقب لغيابها بسبب الحمل، في حين احترم الترتيب الوارد في التصنيف العالمي فصنفت الألمانية أنجيليك كيربر في المركز الأول أمام الرومانية سيمونا هاليب والتشيكية كارولينا بليسكوفا والأوكرانية يلينا سفيتولينا.

وصنفت بطلة ويمبلدون عامي 2011 و2014 التشيكية بترا كفيتوفا العائدة إلى الملاعب بعد عملية جراحية في اليد اليسرى التي تلعب بها نتيجة إصابتها بسكين سارق دخل منزلها في كانون الأول، في المركز الحادي عشر.