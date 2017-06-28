نجح منتخب تشيلي (بطل امريكا الجنوبية) بالتأهل إلى نهائي كأس القارات 2017 في كرة القدم بفوزه على نظيره البرتغالي 3-صفر بركلات الترجيح، بعد تعادلهما سلبياً في الوقتين الأصلي والاضافي الأربعاء في قازان.

وهذه أول مرة تبلغ فيها تشيلي النهائي في مشاركتها الأولى في المسابقة.

وتعملق الحارس كلاوديو برافو بصده 3 ركلات ترجيح حرمت منتخب البرتغال من متابعة المشوار.

وحرم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من اكمال موسمه الرائع بعد احرازه ثنائية الليغا ودوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد الاسباني.

وستواجه في النهائي المقرر الأحد المقبل الفائز بين منتخبي ألمانيا والمكسيك اللذين يلتقيان الخميس في سوتشي.

وهذا أول فوز لتشيلي على البرتغال بعد خسارتين وتعادل.