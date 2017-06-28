أحرز لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال الميدالية البرونزية لمنافسات الوثب العالي ضمن بطولة التحدي العالمي المقامة في العاصمة التشيكية براغ.

ونال غزال المركز الثالث بعد أن وثب لارتفاع 227 سم بينما ذهب المركز الأول للاعب بولندي وثب لارتفاع 232 سم والثاني للاعب بلغاري برقم قدره 230 سم.



وكان لاعب منتخبنا أحرز في السابع عشر من الشهر الجاري فضية اللقاء الدولي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا وسبق ذلك إحرازه ذهبية اللقاء الأول في سلسلة الجائزة الكبرى الاسيوية في الصين خلال نيسان الماضي ثم ذهبية اللقاء الثاني برقم قدره 230 سم ضمن به التأهل إلى بطولة العالم المقررة في لندن خلال شهر اب القادم.

كما نال ذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي أقيمت في العاصمة الأذرية باكو منتصف أيار الماضي.