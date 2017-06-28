أكدت وزارة الكهرباء يوم الأربعاء، أن قذائف صاروخية سقطت على محطة توليد محردة بريف حماه، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة وزايدة ساعات التقنين في عدة مناطق.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) إن "المجموعات المسلحة استهدفت محطة محردة بقذائف صاروخية، ما تسبب بخروج المحطة عن الخدمة و فقدان 300 ميغا واط من الشبكة، وعودة ساعات التقنين القسري إلى بعض المناطق بعد أن كانت قد ألغيت تماما في الفترة السابقة".

وتتعرض محطة محردة الحرارية بريف حماة، باستمرار، للاستهداف من قبل فصائل معارضة بعدة قذائف مما يؤدي الى اشتعال النيران فيها, وخروجها عن الخدمة.

وشهدت المحافظات مؤخراً تحسناً في الكهرباء لعدة ايام لاسيما أيام العيد, بعد عودة سوء التقنين للتيار الكهربائي مع انقطاعات عشوائية, رغم وعود حكومية سابقة بتحسن الوضع, لكن المعنيين في وزارة الكهرباء قرروا الامتناع عن اطلاق الوعود..



