حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الأربعاء, من ان موسكو سترد "بشكل مناسب" في حال اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية خطوات استباقية ضد القوات السورية, على خلفية المعلومات الواردة من قبلها بخصوص احتمالية شن السلطات السورية هجوماَ كيماوياَ جديداَ في سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن لافروف قوله, في مؤتمر صحفي مع نظريه الألماني زيغمار غابرييل, ان موسكو "سترد بشكل مناسب ومكافئ على الاستفزازات الأمريكية الممكنة ضد الجيش السوري".

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وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان البنتاغون أن القوات الأمريكية لن تطلق النار على أحد إلا للدفاع عن النفس, في سياق العمليات العسكرية بسوريا.

ودعا لافروف أمريكا "لعدم البحث عن ذرائع لضرب القوات السورية ".

واعتبر لافروف تصريحات الولايات المتحدة حول أنه لا يمكن الكشف عن سرية معلومات حول الهجمات الكيميائية في سوريا بأنها "غير هامة".

واتهم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، النظام السوري بالتخطيط لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية، وحذر الرئيس بشار الأسد بأنه سيدفع "ثمنا باهظا" هو وجيشه إذا نفذ هجوما من هذا النوع.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية امتنعت من الكشف عن "الأدلة" التي تثبت قيام النظام السوري بالتحضير لاستعمال أسلحة كيميائية, مبينة ان ذلك من اختصاص الاستخبارات.

يشار الى ان روسيا عارضت, على لسان عدد من مسؤوليها, التهديدات الأمريكية, حول احتمالية شن النظام السوري هجوما كيماويا جديداَ, نافية علمها بوجود أي معلومات تدل على خطر استخدام هذا السلاح, كما حذرت من شن هجمات امريكية احادية الجانب على القوات السورية.

وشنت الولايات المتحدة في 7 نيسان الماضي هجوما صاروخيا على قاعدة الشعيرات بريف حمص التابعة للجيش النظامي, قالت انه رد على الهجوم الكيماوي الذي حدث في خان شيخون مؤخرا , أودى بحياة العشرات, وتم اتهام النظام السوري بالمسؤولية عنه, الامر الذي نفاه.