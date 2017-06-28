عثرت شرطة الحدود الرومانية يوم الثلاثاء، على 91 طالب لجوء بينهم سوريينن في داخل شاحنة كبيرة، كانوا في طريقهم إلى غرب أوروبا.

وذكرت وسائل اعلام أن "الأشخاص طالبو لجوء من سوريا والعراق كانوا يعتزمون عبور الحدود الرومانية الهنغاريا باتجاه غرب أوروبا".

وأضافت أن السلطات عثرت من بين الـ91 شخصاً، على 29 طفلاً.

وأصبحت رومانيا دولة عبور رئيسية للاجئين إلى غرب أوروبا، بعد إغلاق هنغاريا حدودها مع صربيا في عام 2015.

و بدأت قبل أسبوع في هنغاريا وقائع المحاكمة في قضية مقتل 71 مهاجراً عثر على جثثهم داخل شاحنة تبريد في النمسا صيف عام 2015.

ويواجه أربعة رجال (أفغاني وثلاثة بلغاريين) تهمة القتل في المحاكمة التي تتم بمحكمة في كيشكيميت بجنوب هنغاريا