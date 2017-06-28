لقي 30 شخص مصرعهم واصيب آخرون يوم الأربعاء، في قصف جوي استهدف قرية يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في شرق سوريا.

وذكرت وسائل اعلام أن هوية الطائرات التي نفذت الهجوم لم تحدد، فيما لم يرد التحالف بعد على طلب التعليق على ما إذا كانت طائراته هي التي نفذت الهجوم في الدبلان.

وكان عشرات القتلى سقطوا يوم الاثنين, جراء ضربات شنها طيران التحالف الدولي, استهدفت سجنا تابعا لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الميادين بدير الزور.

وذكر نشطاء ومصادر معارضة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان نحو 40 قتيلا بينهم مدنيين ومعتقلين من "داعش" سقطوا جراء استهداف طيران التحالف سجن مدينة الميادين بعدة غارات جوية.

وقتل 484 مدنيا على الأقل في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014, بحسب الجيش الأمريكي

ويدعم التحالف هجوما يشنه مقاتلون أكراد وعرب على مدينة الرقة المحاصرة على مسافة 200 كيلومتر شمال غربي الدبلان.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.