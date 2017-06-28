وصل مبعوث الولايات المتحدة الخاص في التحالف الدولي، بريت ماكغورك, الى شمال سوريا, يوم الاربعاء, حيث التقى بممثلين من “مجلس الرقة المدني".

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن عضو المجلس عمر علوش قوله ان "مكجورك زار شمال سوريا يوم الأربعاء والتقى بالمجلس لتأكيد الدعم له".

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واشار علوش الى ان "المبعوث الامريكي التقى بالمجلس في عين عيسى في شمال سوريا مرتين من قبل في اجتماعات لم يعلن عنها".

ولفت علوش الى المبعوث الامريكي تعهد مع مسؤولين آخرين بالتحالف، ومن بينهم نائب القائد العسكري للتحالف الميجر جنرال روبرت جونز, "بتقديم الدعم في البداية في إزالة الألغام ورفع الأنقاض وصيانة المدارس ثم محطات الكهرباء والمياه في الرقة, لكن لم يتم بحث حجم الأموال المتاحة".

بدوره, لم يؤكد المتحدث باسم التحالف الكولونيل ريان ديلون زيارة المبعوث الامريكي لشمال سوريا الاربعاء, وأحال الأسئلة في هذا الصدد إلى مكتب المبعوث الخاص.

وذكر الكولونيل ريان ديلون أن "أعضاء التحالف يوجدون بشكل دوري في شمال سوريا للعمل مع قوات سوريا الديمقراطية وكيانات محلية أخرى من بينها المجلس".

وأنشئ "مجلس الرقة المدني" في نيسان ليحل محل حكم المتشددين في مدينة هي منذ ثلاث سنوات المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا.

وضيقت قوات "سوريا الديمقراطية" الخناق على مدينة الرقة معقل تنظيم (داعش), بالتزامن مع معارك بين المقاتلين الاكراد و التنظيم.

وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" الشهر الجاري هجومها على مدينة الرقة, بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", وحققت تقدما حيث استعادت أحياء فيها, كما تمكنت من الوصول إلى أسوار المدينة القديمة.