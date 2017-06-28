أعلنت "فيسبوك" عن نيتها إطلاق تطبيق جديد خاص بنشر مقاطع الفيديو وتسجيلها وعرض البث المباشر.

وبحسب mashable، فإن التطبيق الجديد يسمح بالبث المباشر مع اتاحة حزمة أدوات جديدة لإنشاء مقدمات ونهايات احترافية للفيديو، مع ملصقات وإطارات مخصصة، ويوفر أيضاً، تبويب خاص يدعى "المجتمع" يمكن من خلاله التفاعل مع المتابعين والمعجبين على عدة خدمات مثل "فيسبوك" و"انستغرام" و"مسنجر".

ويستهدف التطبيق الجديد المشاهير والشخصيات العامة ومن لديهم عدد كبير من المتابعين، ويقدم إحصائيات ورؤى حول أداء الفيديوهات والمتابعين وكيفية مشاهدتهم.