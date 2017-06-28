كشفت تقارير مختصة، عن اخترق قراصنة خوادم شركة "مايكروسوفت" شهر آذار الماضي، وتسريب أكثر من 32 تيرابايت من الكود المصدري الخاص بنظام "ويندوز 10" وإصدارات أخرى تحت التطوير.

وبحسب موقع the Register فقد تم رصد أكواد لأجزاء من نظام "ويندوز 10" وبعض تعريفات الأجهزة المدعومة من النظام، بينما يعتبر وصول الكود المصدري لأيدي المستخدمين خطير جدًا لأنه يسمح باكتشاف الثغرات الأمنية من قبل المخترقين.

ويمكن للمخترقين استغلال الثغرات لأن آلية العمل أصبحت موجودة لديهم، وهذا يزيد من الطرق التي يمكن استخدامها للالتفاف على النظام وإصابة الجهاز بسهولة تامة.

بدورها، أكدت "مايكروسوفت" أن تلك الملفات المسربة تعود بالفعل لأجزاء من نظام "ويندوز 10"، وهي أجزاء ترسل عادة لمصنعي الحواسب لتطويرها.