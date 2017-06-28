"انستغرام" تختبر مشاركة الصور مع مجموعة محددة من الأصدقاء علوم وتكنولوجيا شارك

تختبر "انستغرام" مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع مجموعة محددة من الأصدقاء بدلاً من عرضها لجميع الأصداقاء.

وبحسب " theverge"، فإن الميزة الجديدة تعتمد على تحديد قائمة أصدقاء مفضلين، حيث تظهر أيقونة النجمة البيضاء داخل دائرة خضراء ليتم تحديد الأشخاص ضمن القائمة وبالتالي يمكن المشاركة معهم فقط.

ويقترح التطبيق على المستخدمين إضافة بعض الأصدقاء لقائمة المفضلين بناءاً على كثرة التفاعل معهم والإشارة لهم في الصور وغيرها من العوامل المعروفة.

وحالياً إما أن ينشر المستخدم لكافة الأصدقاء الذين وافق عليهم، أو ان ينشر للعموم، لكن لا مجال للنشر لمجموعة محددة، والميزة الأخيرة هذه مازالت قيد الاختبار على عينة مصغرة من المستخدمين.

2017-06-28 15:05:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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