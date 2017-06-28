نشر معهد Digital News Report بالتعاون مع جامعة أوكسفورد دراسة جديدة، أكد فيها أن مستخدمي شبكة "فيسبوك" بدؤوا بتفضيل تطبيق "واتس آب" للمحادثات الفورية من أجل الاطّلاع على الأخبار.

وأشارت الدراسة التي شارك بها أكثر من 71800 مُشترك من 36 دولة، إلى أن المشاركين أكدوا بدء تحول "واتس آب" إلى وسيلة لقراءة آخر الأخبار بالنسبة إليهم كونه أكثر مصداقية في الوقت الراهن.

وعلى الرغم من أن 47٪ من المشاركين يرتادون "فيسبوك" يوميًا لقراءة آخر الأخبار، لكن هذه النسبة انحفضت كثيرًا في بعض البلدان خصوصًا عند مقارنتها بأرقام العام الماضي، ويعتمد 15٪ منهم على "واتس آب" لقراءة ومشاركة الأخبار عبر الرسائل المباشرة أو رسائل المجموعات.

وتعتمد ماليزيا بنسبة 51% على "واتس آب" لقراءة الأخبار، بينما لا تتجاوز نسبة المُعتمدين عليه للأخبار في أمريكا الـ 3٪.

ويعتمد 40٪ بحسب الدراسة، على وسائل الإعلام التقليدية للتمييز، و30٪ منهم يتجنبون قراءة الأخبار على الإنترنت، بينما يؤمن 24٪ منهم بأن الشبكات الاجتماعية تساعد على التمييز بين الأخبار الكاذبة والحقيقة.