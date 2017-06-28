حذرت موسكو، يوم الأربعاء، واشنطن من الأعمال أحادية الجانب في سوريا، معتبرة التصريحات الأمريكية الأخيرة "تصعب" عملية التفاوض في استانا وجنيف.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، قوله إن "تصريحات واشنطن عن التحضيرات لشن هجمات كيميائية من قبل النظام تصعب عملية التفاوض في أستانا وجنيف".

وقال غاتيلوف، "الاستفزازات دائما يمكن أن تكون"، مشيراً إلى أن "هذا معلوم من الماضي. بالطبع، هناك الكثير من الأعداء الذين يريدون تخريب كل هذه العملية التفاوضية، لذلك فإن أي عملية استفزاز ممكنة".

ومن المتوقع إطلاق جولة جديدة من المشاورات بشأن مقررة يوم الـ4 والـ5 تموز المقبل، لتليها في 10 الشهر ذاته جولة من مفاوضات السلام بجنيف السويسرية.

وجدد غاتيلوف تحذير بلاده للولايات المتمحدة من الأعمال أحادية الجانب، وقال "نحن نتحدث دائما عن ذلك، بما في ذلك في ما يتعلق بهجماتها الأخيرة على القوات المسلحة السورية".

وبين نائب وزير الخارجية الروسي "نحن نعتقد أنه من غير المقبول أن هذا ينتهك سيادة سوريا، وهذا ليس له أي ضرورة عسكرية، ولا يوجد أي خطر على المتخصصين الأميركيين من القوات المسلحة السورية. لذلك، هذه الإجراءات تحمل طابعا استفزازيا".

واعتبر أنه من غير المقبول محاولات أمريكا زيادة التوتر فيما يخص سوريا.

واتهم البيت الأبيض، الثلاثاء، النظام السوري بالتخطيط لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية، وحذر الرئيس بشار الأسد بأنه سيدفع "ثمنا باهظا" هو وجيشه إذا نفذ هجوما من هذا النوع.

ورفض الكرملين التهديدات الأمريكية, حول احتمالية شن النظام السوري هجوما كيماويا جديداَ, نافيا علمه بوجود أي معلومات تدل على خطر استخدام هذا السلاح.

يشار إلى أن الولايات المتحدة شنت في 7 نيسان الماضي هجوما صاروخيا على قاعدة الشعيرات بريف حمص التابعة للجيش النظامي, قالت انه رد على الهجوم الكيماوي الذي حدث في خان شيخون مؤخرا , أودى بحياة العشرات, وتم اتهام النظام السوري بالمسؤولية عنه, الامر الذي نفاه.

سيريانيوز