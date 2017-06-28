واشنطن: لن نكشف عن ادلة تثبت قيام النظام بالتحضير لشن هجوم كيميائي الاخبار المحلية شارك

قالت وزارة الخارجية الأمريكية انها لن تكشف عن "الأدلة" التي تثبت قيام النظام السوري بالتحضير لاستعمال أسلحة كيميائية.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت, ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أدلة بشأن خطة الأسد الخاصة بشن هجوم كيميائي اننا "لن نكشف عنها (الأدلة) لأن ذلك من اختصاص الاستخبارات, وكلكم تعلمون أن هناك مسائل تظهر أحيانا لا نستطيع التطرق إلى تفاصيلها، إلا أنها تلفت انتباه حكومة الولايات المتحدة على المستوى الأعلى".

واتهم البيت الأبيض، الثلاثاء، النظام السوري بالتخطيط لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية، وحذر الرئيس بشار الأسد بأنه سيدفع "ثمنا باهظا" هو وجيشه إذا نفذ هجوما من هذا النوع.

ورفض الكرملين التهديدات الأمريكية, حول احتمالية شن النظام السوري هجوما كيماويا جديداَ, نافيا علمه بوجود أي معلومات تدل على خطر استخدام هذا السلاح.

وشنت الولايات المتحدة في 7 نيسان الماضي هجوما صاروخيا على قاعدة الشعيرات بريف حمص التابعة للجيش النظامي, قالت انه رد على الهجوم الكيماوي الذي حدث في خان شيخون مؤخرا , أودى بحياة العشرات, وتم اتهام النظام السوري بالمسؤولية عنه, الامر الذي نفاه. سيريانيوز

2017-06-28 12:14:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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