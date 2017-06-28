أعلن الجيش التركي، يوم الأربعاء، إنه قصف مدفعياً خلال الليل أهدافا لـ"وحدات حماية الشعب الكردية"، رداً على إطلاق الأخيرة النار على قوات تدعمها تركيا في شمال سوريا.

وقال الجيش التركي في بيان إن، "وحدات حماية الشعب الكردية" استهدفت بنيران الأسلحة الآلية مساء الثلاثاء عناصر لـ"لجيش الحر" المدعوم من تركيا في منطقة مرعناز جنوبي بلدة أعزاز بشمال سوريا.

وأرسلت تركيا قوات إلى سوريا العام الماضي لدعم مقاتلي "الجيش الحر" الذين يقاتلون تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وقوات كردية تسيطر على شطر واسع من المنطقة الحدودية الشمالية السورية، وتم تنفيذ حملة "درع الفرات" التي أنهت تواجد التنظيم الإرهابي على الحدود التركية، لتعلن تركيا أنها سترد على أي تهديد لأمنها من قبل الأكراد، عقب انتهاء الحملة.

وأضاف البيان العسكري "استُخدمت مركبات الدعم الناري في المنطقة للرد بالمثل على النيران المعادية وتم تدمير أو تحييد الأهداف المحددة".

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" امتدادا لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي تعتبره أيضا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، إذ يشن الحزب الكردستاني تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 وسقط أكثر من 40 ألف قتيل معظمهم من الأكراد في هذا القتال.

سيريانيوز