الخارجية الأمريكية: النظام السوري جند الأطفال إجباريا بالقتال الاخبار المحلية شارك

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن النظام السوري يجند الأطفال قسريا في عمليات القتال التي يخوضها عناصره.









أوضحت الوزارة في تقرير عن الاتجار بالبشر عام 2016 نشرته على موقعها الالكتروني أن نظام بشار الأسد "استمر في التجنيد الإجباري واستغلال الأطفال المقاتلين".







وأشار التقرير إلى أن النظام السوري "لم يحم الأطفال أو يمنع تجنيدهم أو استغلالهم من قبل الحكومة والميليشيات الموالية له وقوات المعارضة المسلحة ومنظمات إرهابية مثل (داعش)".







يشار الى ان الحكومة اصدرت القانون رقم 11 لعام 2016 والذي يفرض عقوبات على كل من جند طفلا على أراضي الجمهورية العربية السورية سواء كان للإشراك في الاعمال القتالية او الاعمال المتصلة بها ولم يقتصر على موضوع التجنيد فقط وانما كل الامور الاخرى المرتبطة بالعمل القتالي من حمل السلاح او المراقبة او التفتيش كلها أدرجت في هذا القانون .



سيريانيوز

2017-06-28 00:06:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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