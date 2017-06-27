أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفق في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العمل على رد مشترك في حالة وقوع هجوم كيميائي في سوريا.







وأشار بيان صادر عن قصر الرئاسة الفرنسية "الإيليزيه" إلى أن ماكرون وجه الدعوة لترامب لحضور مناسبة يوم الباستيل في 14 تموز القادم.



واتهم البيت الأبيض، في وقت سابق الثلاثاء، النظام السوري بالتخطيط لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية، وحذر الرئيس بشار الأسد بأنه سيدفع "ثمنا باهظا" هو وجيشه إذا نفذ هجوما من هذا النوع.



ورفض الكرملين التهديدات الأمريكية, حول احتمالية شن النظام السوري هجوما كيماويا جديداَ, نافيا علمه بوجود أي معلومات تدل على خطر استخدام هذا السلاح.



وشنت الولايات المتحدة في 7 نيسان الماضي هجوما صاروخيا على قاعدة الشعيرات بريف حمص التابعة للجيش النظامي, قالت انه رد على الهجوم الكيماوي الذي حدث في خان شيخون مؤخرا , أودى بحياة العشرات, وتم اتهام النظام السوري بالمسؤولية عنه, الامر الذي نفاه.







سيريانيوز