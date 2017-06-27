الأسد يتفقد قاعدة حميميم العسكرية برفقة رئيس هيئة الأركان الروسي الاخبار المحلية شارك

تفقد الرئيس بشار الأسد الثلاثاء قاعدة حميميم العسكرية، وقام بجولة على سلاح الجو الروسي الموجود في القاعدة، برفقة القادة العسكريين الروس والجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسي..









وتفقد الرئيس الأسد خلال الجولة عدداً من حاملات الجنود والطائرات الروسية



واطلع الرئيس الأسد على المعدات العسكرية الحديثة التي تضمها القاعدة، وتفقد واحدة من أحدث وأهم الطائرات بالعالم Su 35 الروسية فيها.



كما اطلع الرئيس الأسد من القادة العسكريين الروس في حميميم على سلاح المدرعات الموجود في القاعدة والتقى الأطقم العسكرية القائمة عليه.



وقاعدة حميميم الجوية هي قاعدة جوية روسية تقع جنوب شرق مدينة اللاذقية في محافظة اللاذقية، سوريا. وتتشارك القاعدة بعض مسارات الهبوط مع مطار باسل الأسد الدولي، لكنها فقط محصورة للعمال الروس.



وقعت روسيا اتفاقا مع سوريا في اب 2015 يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت من دون مقابل ولأجل غير مسمى.



واستخدمت روسيا القاعدة لتنفيذ مهام قتالية ضد فصائل المعارضة السورية .



وبعد مرور سنة على التواجد الروسي أعلنت روسيا عزمها توسيع قاعدة حميميم بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.







سيريانيوز

2017-06-27 18:52:05 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق