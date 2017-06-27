قال المبعوث الاممي الى سورية ستافان دي ميستورا اننا نسعى الى مفاوضات مباشرة بين النظام والمعارضة في سورية.

اشار مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جلسة لمجلس الامن إلى أن "هناك جهود جدية لتطبيق اتفاق خفض التصعيد في سوريا وسنتابعها في اجتماع أستانا المقبل"، لافتاً إلى أننا "سنختبر ما إذا كانت هناك رغبة حقيقية في المحادثات السياسية لتخطي مجرد الاستعدادات للتفاوض".

وتوصلت الدول الضامنة (روسيا – ايران – تركيا) الشهر الماضي, خلال اجتماع استانا الاخير, الى اتفاق حول مذكرة تفاهم بشأن إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار.

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، الإثنين، أن روسيا وتركيا وإيران والأردن أكدوا مشاركتهم في لقاء أستانا المرتقب حول سوريا، كما أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا مشاركته أيضا.

يذكر أن الجولة القادمة من مباحثات أستانا مقررة يوم الـ4 والـ5 تموز المقبل.