سقط عشرات القتلى, يوم الاثنين, جراء ضربات شنها طيران التحالف الدولي, استهدفت سجنا تابعا لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الميادين بدير الزور.

وذكر نشطاء ومصادر معارضة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان نحو 40 قتيلا سقطوا جراء استهداف طيران التحالف سجن مدينة الميادين بعدة غارات جوية.

وبحس نشطاء, ان طائرات تابعة للتحالف نفذت أمس غارات على أحد سجون "داعش" في ريف دير الزور الشرقي، واستهدفت منزل أبو عبد الله النعيمي وهو قيادي سابق في جبهة النصرة استولى عليه تنظيم "داعش" وحوله إلى سجن يتبع للجهاز الأمني للتنظيم، يضم قسمين رئيسيين أحدهما خاص بالسجناء المدنيين، والقسم الثاني يخص السجناء من عناصر "داعش".

وجاء ذلك في وقت أكد التحالف الدولي انه استهدف وقصف أهادفا محددة تابعة لتنظيم"داعش" في مدينة الميادين بدير الزور في يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

وقتل 484 مدنيا على الأقل في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014, بحسب الجيش الأمريكي

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف