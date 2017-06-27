توفي وزير الدفاع السوري الأسبق, العماد مصطفى طلاس, يوم الثلاثاء , في العاصمة الفرنسية باريس.

ونعى فراس طلاس، نجل وزير الدفاع ، والده عبر صفحته الشخصية في "فيس بوك"، وكتب "لله ما أعطى ولله ما أخذ، أنعي إليكم وفاة والدي العماد مصطفى طلاس اليوم صباحاً في باريس، بعيدًا عن بلده التي أحب".

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وكانت شبكات إخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت، في 18 من الشهر الجاري، أنباء عن وفاة طلاس سريرياً بأحد مشافي باريس.

وشغل طلاس، منصب وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، خلال الفترة بين عامي 1972 و2004 ثم تقاعد بعدها.

وانضم طلاس إلى حزب البعث منذ عام 1947، واشترك في شباط 1966في الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد أمين الحافظ، وعين بعدها قائدا للمنطقة الوسطى.

وأقام طلاس في باريس, خلال السنوات الأخيرة, مع نجليه فراس ومناف, اللذين أعلنا عن تأييدهما للحراك المعارض للرئيس بشار الأسد.