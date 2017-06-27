قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس, يوم الثلاثاء, إن تسليح واشنطن لوحدات "حماية الشعب" الكردية في سوريا "أمر محتمل", حتى بعد استعادة الرقة من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة (رويترز) عن ماتيس قوله للصحفيين, أثناء سفره بالطائرة إلى ألمانيا, إن الولايات المتحدة "ربما تحتاج إلى إمدادها بأسلحة ومعدات حتى بعد استعادة الرقة من تنظيم "داعش".

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وعن موضوع استرداد واشنطن الأسلحة من المقاتلين الاكراد, قال ماتيس "سنفعل ما بوسعنا", لكن أشار إلى أن مقاتلي وحدات "حماية الشعب" الكردية مسلحة بشكل جيد حتى قبل أن تقرر الولايات المتحدة في الشهر الماضي تقديم المزيد من المعدات المتخصصة لهجومها على الرقة ".

وكانت تركيا أعلنت, يوم الخميس, أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغتها باسترجاع الأسلحة التي سلمتها لوحدات "حماية الشعب الكردية", بعد هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش).

لكن تركيا شككت, على لسان الرئيس رجب طيب اردوغان, باستعادة الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة التي سلمتها للمقاتلين الأكراد بعد هزيمة (داعش) في سوريا, داعية إلى إعادة النظر في حلف "الناتو" بسبب تعاون أميركا مع هؤلاء المقاتلين.

وقررت واشنطن تزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة لدعم عملياتهم ضد تنظيم "داعش", وبدأت مؤخرا بإرسال معدات وأسلحة إلى العناصر الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية .

وأثار هذا الموضوع خلافات بين واشنطن وتركيا هذا الامر, حيث تعتبر الأخيرة المقاتلين الأكراد المتواجدين في سوريا "منظمات إرهابية", وأبدت مرارا تخوفها من تقدمهم في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقلهم داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .