اتهم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، النظام بالتخطيط لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية، وحذر الرئيس بشار الأسد بأنه سيدفع "ثمنا باهظا" هو وجيشه إذا نفذ هجوما من هذا النوع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية شون سبايسر في بيان "الولايات المتحدة رصدت استعدادات محتملة من قبل النظام السوري لشن هجوم كيميائي آخر قد يؤدي إلى عملية قتل جماعية لمدنيين بمن فيهم أطفال أبرياء".

واعتبر البيان أن الأنشطة التي رصدتها واشنطن "مماثلة للاستعدادات التي قام بها النظام قبل الهجوم الذي شنه بالسلاح الكيميائي في 4 نيسان"، والذي ردت عليه الولايات المتحدة بضربة عسكرية شملت إطلاق 59 صاروخ كروز على قاعدة جوية في سوريا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية أن الولايات المتحدة موجودة في سوريا للقضاء على تنظيم (داعش) في العراق وسوريا، محذرا بأنه "إذا شن الأسد هجوما جديدا يؤدي إلى عملية قتل جماعية باستخدام أسلحه كيميائية فإنه وجيشه سيدفعان ثمنا باهظا".

وكانت أمريكا قصفت صاروخياً في 7 نيسان الماضي، قاعدة الشعيرات بريف حمص التابعة للجيش النظامي، فيما قالت أنه رد على هجوم كيميائي نفذه النظامي بلدة خان شيخون بريف ادلب أودى بحياة العشرات، الأمر الذي نفاه النظام.

يشار إلى ان واشنطن تقود منذ 2014 تحالفاً دوليا يضم اكثر من60 دولة ، ينفذ ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في كل من العراق وسوريا.

سيريانيوز