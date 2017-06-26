دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاثنين, خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى اتخاذ واشنطن التدابير اللازمة لمنع الأعمال الاستفزازية ضد القوات الحكومية السورية التي تقوم بعمليات ضد الإرهابيين".







واستهدافت القوات الامريكية الجيش النظامي عدة مرات منها قصف مطار الشعيرات بريف حمص في نيسان الماضي, مرورا باستهدافه اكثر من مرة في محيط التنف, وصولا الى اسقاط طائرة حربية للجيش النظامي الاسبوع الماضي فوق الرقة, حيث علقت بعدها موسكو العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية، كما حذرت من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ان الوزيرين ناقشا ايضا تسوية الأزمة في سوريا، بما في ذلك الحاجة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، لاسيما من خلال عملية أستانا، بالإضافة إلى تصعيد القتال ضد الجماعات الإرهابية وردع استخدام المواد الكيميائية السامة".



وأرسلت وزارة الخارجية الكازاخستانية دعوات لأطراف الصراع في سوريا، وإلى الدول الضامنة والمراقبين لحضور اجتماع استانا بشأن الأزمة السورية والمقرر في 4 و5 تموز القادم.







سيريانيوز