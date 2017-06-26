سقط ضحايا, يوم الاثنين, جراء سقوط قذيفة صاروخية على قرية حرفا بريف دمشق.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان " المجموعات الإرهابية المنتشرة في مزرعة بيت جن استهدفت بقذيفة صاروخية حقول المزارعين في قرية حرفا ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح واشتعال الحرائق بعدد من أشجار الزيتون".

وكانت قذائف سقطت منذ ايام على منطقة الدخانية بريف دمشق, مما اسفر عن سقوط ضحايا.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.