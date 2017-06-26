الأسد وعائلته يزورون عدداً من جرحى الجيش في قراهم بريف حماة الاخبار المحلية شارك

زار الرئيس بشار الأسد وعقيلته وأبناؤهما يوم الاثنين عدداً من جرحى الجيش النظامي في قراهم بريف حماة.







وشملت زيارة الاسد عدة جرحى في قرى تل اعفر وربعو ومتنا ودير شميل حيث بلغت اصابتهم نحو 90 % وشملهم برنامج جريح الوطن صحيا من خلال العلاج ومتابعة حالته الصحية بشكل دائم ومن مختلف النواحي كما أسسوا مع البرنامج مشاريع انتاجية.



ومشروع جريح الوطن الذي أطلقته الرئاسة السورية عام 2014 ليحتضن كل الجرحى ويؤمن لهم كل احتياجاتهم وخاصة الذين تعرضوا لإصابات لا تسمح لهم بالعودة إلى الحياة الطبيعية قد بدأ بخطوات عملية حقيقية عبر تركيب الأطراف وتأمين مشروع منتج للجرحى وهو مستمر في التواصل مع جميع الجرحى أصحاب العجز الكلي لتقديم الدعم والمساعدة.







ويهدف المشروع الذي أطلقته الرئاسة ويستهدف كل جرحى الجيش النظامي والقوات الرديفة إلى دعم الجريح وعلاجه وبلوغه حقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة إلى المجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه.







يشار الى ان الرئيس الاسد وعائلته زاروا خلال شهر تموز من العام الماضي عدداً من جرحى الجيش النظامي في قراهم بريف حمص.







سيريانيوز





2017-06-26 22:15:27 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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