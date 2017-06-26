أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الاثنين, أن تلقت بالتدريج تأكيدات مشاركة الأطراف في المفاوضات المزمع عقدها الشهر المقبل في العاصمة استانا.

ونقلت وسائل اعلام عن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبدالرحمنوف قوله ان " الجانب الكازاخستاني تلقى تأكيدات من الدول الضامنة بشأن مشاركة ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية في سوريا وممثل وزارة الخارجية الروسية، إضافة إلى نائبي وزيري الخارجية التركية والإيرانية".

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وأضاف الدبلوماسي الكازاخستاني أن "المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، والوفد الأردني أكدا مشاركتهما أيضا، كما أنه من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة ممثلا رفيع المستوى إلى مفاوضات أستانا يومي 3 و4 تموز المقبل".

وبشأن مشاركة وفدي الحكومة السورية وفصائل المعارضة السورية المسلحة, قال عبد الرحمنوف إن السلطات الكازاخستانية لا تزال تنتظر "تأكيدات نهائية" بهذا الشأن من الدول الضامنة.

وأرسلت وزارة الخارجية الكازاخستانية, في وقت سابق من الشهر الجاري, دعوات لأطراف الصراع في سوريا، وإلى الدول الضامنة والمراقبين لحضور اجتماع استانا بشأن الأزمة السورية والمقرر في 4 و5 تموز القادم.

وكانت الخارجية الروسية اكدت منذ ايام مشاركة وفد النظام السوري في مفاوضات استانا.

وسبق ان دعت كازاخستان, السبت, الأطراف المشاركة في محادثات أستانا حول سوريا بصفة مراقبين لاسيما واشنطن, الى ايلاء اهتمام خاص بإقامة مناطق "خفض التوتر" في سوريا.

يذكر أن الجولة القادمة من مباحثات أستانا مقررة يوم الـ4 والـ5 تموز المقبل.

وعقدت 4 جولات من مفاوضات استانا آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .