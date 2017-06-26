واصلت قوات "سوريا الديمقراطية", يوم الاثنين, تقدمها في مدينة الرقة, حيث تمكنت من استعادة السيطرة على حي فيها, من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت القوات, على حسابها الرسمي على موقع (تليغرام), ان قوات عملية غضب الفرات حررت حي القادسية من داعش والتي تقع في الجانب الغربي من مدينة الرقة، حيث تقدمت من المحاور الأربعة للمدينة متخذة خطط تكتيكية جديدة.

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وجاء تحرير الحي بعد تواصل الاشتباكات العنيفة لثلاثة أيام، إضافة إلى مقتل عدد كبير من مسلحي "داعش", بحسب ما أعلنته القوات.

وضيقت قوات "سوريا الديمقراطية" الخناق على مدينة الرقة معقل تنظيم (داعش), بالتزامن مع دعوة دعوات اممية إلى حماية المدنيين في المدينة.

وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" الشهر الجاري هجومها على مدينة الرقة, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش".

وحققت القوات تقدما في المدنية, على حساب "داعش", حيث استعادت 3 أحياء بمدينة الرقة (المشلب والرومانية والسباهية), كما تمكنت من الوصول إلى أسوار المدينة القديمة.

وتأتي الحملة, وسط خلاف بين القوات الاجانب حول موضوع استعادة مدينة الرقة, حيث قررت واشنطن دعم الاكراد في العملية من خلال تزويدها بالسلاح, في حين تعارض تركيا هذا الامر, في وقت ارسلت موسكو طائرات ومروحيات ووحدات من قوات العمليات الخاصة إلى الرقة للقضاء على (داعش).