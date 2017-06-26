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"ال جي" تعلن عن أول شاشة شفافة كالزجاج ومنحنية في العالم
علوم وتكنولوجيا

أعلت "ال جي" عن صنع أول شاشة OLED شفافة ومرنة في العالم، بحجم 77 بوصة وطول جوانب 170.55 سنتيمتر.


 

وبحسب theverge تتميز شاشة UHD بدقة  3840 x 2160، وتعرض بشفافية تصل إلى 40 % قريبة من شفافية الزجاج، ويمكن تثبتها منحية بزاوية تصل إلى 80 درجة.

 

ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا في اللافتات بالشوارع وماشابه ذلك، لكن من غير المتوقع أن تطرح "ال جي" هذه الشاشات قريباً في الأسواق.
2017-06-26 04:05:19
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