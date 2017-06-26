بدأ "فيسبوك" باختبار ميزة جديدة لحماية صورة حسابات المستخدمين الشخصية والجزء العلني من الحساب، لمنع أي شخص من تحميل أو مشاركة أو إرسال صورة الحساب الشخصي ضمن رسالة على "مسنجر" الفيسبوك.

وبحسب techradar فإن الميزة الجديدة التي تعمل حالياً فقط على نظام تشغيل "آندرويد"، ستمنع أي شخص عدا الاصدقاء، من وضع اسماءهم على الصور، أو محاولة التقاط صورة للشاشة.

ورغم مستوى الأمان الذي يوفره "فيسبوك"، إلا أنه هناك كم من المعلومات التي يمكن لأي شخص أن يراها مثل صورة الحساب الشخصية، مما قد يؤدي لإساءة استخدام هذه المعلومات.

وهناك أكثر من 600,000 حساب يتم اختراقها كل يوم عن طريق تقليد المعلومات العامة بالحسابات الشخصية ثم عمل حساب جديد وإضافة الأصدقاء على الحساب الحقيقي والدخول على معلوماتهم الشخصية أيضًا المتاحة للأصدقاء.