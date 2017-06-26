بدأت "واتس اب" باختبار ميزة إرسال الملفات بين المُستخدمين أيًا كانت لاحقتها ودون أن يتم ضغطها والتأثير على دقتها كالصور.

وبحسب حساب WABetaInfo‏ على "تويتر"، المتخصص بمتابعة أخبار "واتس اب" ونسخه التجريبية، فإن المستخدم بإمكانه الآن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو دون أن يخسر من دقتها كونها لن تمر بخوارزميات الضغط.

وستتيح الخدمة الجديدة إمكانه تبادل الملفّات أيًا كانت لاحقتها. وبحسب التجارب، تمكن مستخدمو "أندرويد" من تبادل الملفات المصدرية للتطبيقات بلاحقة APK دون مشاكل.

وتسمح الميزة بإرسال الملفات بمساحة تصل إلى 100 ميغابايت في التطبيق على "أندرويد"، و128 ميغابايت في التطبيق على نظام "آي أو إس"، وفي نظام "ويندوز فون" بمساحة 104 ميغابايت، وعلى الحاسب 64 ميغابايت فقط.